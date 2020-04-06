Названо головну групу ризику коронавірусу в Україні

Три чверті померлих мали проблеми з серцево-судинною системою
Більшість померлих від коронавірусу в Україні страждали на серцево-судинні захворювання. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я уFacebook.
Повідомляється, що серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка заражених старше 50 років становить 87%
З 1319 підтверджених випадків - 95 дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них 61 дитина. Хворі у віці від 30 до 69 років складають 74% від всіх підтверджених випадків COVID-19.
Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків - 60-69 років. Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння.
У цілому частка хвороб становила (одна або декілька):
Усі 38 осіб померли в лікарнях.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, які випадки COVID-19 потрапляють під безкоштовне лікування. Зокрема, за державні кошти лікують тільки пацієнтів, які знаходяться в середньому та тяжкому стані.