Названий можливий осередок поширення коронавірусу в Європі

На австрійському гірськолижному курорті Ішгль зафіксували коронавірус у співробітника одного з барів, де туристи з усієї Європи могли заразитися вірусом. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Як повідомляють, громадяни Ісландії, Німеччини, Данії, Норвегії та Швеції проводили свої відпустки на гірськолижному курорті Ішгль, де був заражений працівник бару Китцлох. Ймовірно, це була одна з причин поширення вірусу в країнах.

На сьогодні курорт закритий, але продовжував роботу аж до минулих вихідних, коли вже було відомо про заражених. На карантин відправили більше тисячі чоловік.

В Австрії зафіксовано захворювання коронавірусом у 1332 осіб, четверо померли, ще вісім вдалося вилікувати.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Британією та Нідерландами через поширення коронавіруса. Крім того, з вівторка в країні припинять роботу всі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики.

Також, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що епідемія коронавіруса стала найсерйознішим викликом для Австрії з часів Другої світової війни.