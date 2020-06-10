Названо найпоширеніший спосіб передачі коронавірусу

У більшості випадків передача коронавірусу відбувається через руки. Саме тому українцям необхідно дотримуватись елементарних правил гігієни.

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в інтерв’ю "Укрінформ".

Чиновник повідомила, що сплески захворювань на COVID-19 в Україні загалом та у столиці зокрема відбуваються, серед іншого, через недотримання правил карантину.

"Ми не можемо нескінченно тримати людей у домівках, це не вихід. З іншого боку, люди мусять дотримуватися всіх карантинних вимог… До речі, COVID-19 спровокував розмови про те, про що ніхто раніше не казав: майже 90% захворювань передається через руки", - зазначила Гінзбург.

За її словами, медична галузь робить все необхідне, аби кількість нових хворих зменшувалася, але "щось повинні зробити самі громадяни".

"Тому що, якщо, наприклад, ви взялися за десять ручок різних установ та під’їздів, а потім потерли око чи під носом - ви можете захворіти. І навіть зараз не можна, щоб сіли десять осіб і розпивали в обідню перерву каву, тому що в кожному потенційно є COVID-19", - резюмувала чиновник.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я назвали ще одну причину поширення коронавірусу серед українців.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні стартував черговий етап пом’якшення карантину, РБК-Україна писало, які обмеження будуть зняті.

Водночас, станом на сьогодні, через складну епідемічну ситуацію Київ та ще 6 областей не зможуть послабити карантин.