Названий найефективніший напій для швидкої втрати ваги

Вчені назвали найефективніший і найдешевший напій для ефективного зниження ваги. Як повідомляється, в боротьбі із зайвими кілограмами дієтологи успішно використовують просту газовану воду. Користь такої води полягає в тому, що вона дозволяє зменшити обсяг порції, а відповідно уникнути переїдання і знизити споживання калорій.

Дослідники виявили, що всього 250 мл сильногазованої простої води в шлунку сприяють утворенню 900 мл газу. Не дивно, що жінки відчували відчуття ситості, хоча насправді нічого не їли. При цьому дискомфорту учасниці експерименту не відчували. Тому просту негазовану воду тепер рекомендують як засіб від переїдання.

Якщо пити воду з вуглекислим газом помірно, тобто не більше 1-2 склянок на день, то вона здатна:

виводити шлаки й токсини з організму;

нормалізувати травлення;

провокувати вироблення шлункового соку (корисно для людей зі зниженою кислотністю);

підвищувати артеріальний тиск (корисно для тих, хто важко прокидається вранці);

відновлювати дихання;

розріджувати кров.

Названий найефективніший напій для втрати ваги (фото: freepik.com)

Проста газована вода також має загальну користь для шлунково-кишкового тракту. В рамках одного рандомізованого подвійного сліпого дослідження, пацієнтів, які страждають диспепсією або запорами, попросили протягом 15 днів пити просту воду. Одна група пила газовану, інша - негазовану. Потім учасників обстежили. З'ясувалося, що тих, хто пив газовану воду, стан покращився, а у контрольної групи - залишився без змін.

Нагадаємо, що раніше дієтолог назвала топ-5 речей, які заважають схудненню.