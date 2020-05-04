Названо вогнище коронавірусу в Одеській області

З 18 нових випадків коронавірусу, виявлених в Одеській області за добу, 17 зафіксовано у Подільську. Загальна кількість хворих в місті становить 195 осіб, повідомляє голова ОДА Максим Куций у Facebook.

Як він зазначив, всього в області зафіксовано 427 інфікованих осіб.

"У Подільську кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція“ складає 195 осіб. З 18 нових випадків виявлених на Одещині за добу, 17 зафіксовано у Подільську. Наша група експертів медицини катастроф продовжує працювати у місті та надавати допомогу всім потребуючим", - написав Куций.

Нагадаємо, у Луганській області за минулу добу не підтвердили жодного випадку захворювання коронавірусом.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше.

Крім того, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією. Також відома ситуація в областях. Усього в Україні досліджено 134 592 зразки методом ПЛР.