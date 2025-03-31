RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Назвала полным идиотом": Фицо пожаловался, что его отругала глава Еврокомиссии

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвала его "полным идиотом" из-за переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом рассказал словацкий премьер во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ta3.

По словам словацкого премьера, он обсудил с Трампом тарифы, которые президент США планирует ввести в отношении Европы. За это Урсула фон дер Ляйен полчаса ругала его, называя "полным идиотом".

"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили две темы. Первая - пошлины, которые были введены против нас. Она ужасно меня отругала: "Роберт, что ты натворил? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?" Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", - рассказал Фицо.

 

Трамп угрожает ввести пошлины против ЕС

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины против Европейского Союза. Американский лидер заявил, что объединение 27 стран было "создано, чтобы грабить Соединенные Штаты".

Также Трамп повысил тарифы на импорт стали и алюминия до фиксированных 25% в США из всех стран мира без исключений.

Между тем СМИ сообщают, что ЕС уже готовится нанести ответный удар в ответ на введение новых пошлин администрацией Трампа, которые вступят в силу 2 апреля. Брюссель рассматривает возможность применения "полного арсенала" мер, включая ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку и государственным тендерам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзДональд ТрампРоберт ФицоУрсула фон дер Ляйен