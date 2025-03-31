"Назвала полным идиотом": Фицо пожаловался, что его отругала глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвала его "полным идиотом" из-за переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом рассказал словацкий премьер во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ta3.
По словам словацкого премьера, он обсудил с Трампом тарифы, которые президент США планирует ввести в отношении Европы. За это Урсула фон дер Ляйен полчаса ругала его, называя "полным идиотом".
"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили две темы. Первая - пошлины, которые были введены против нас. Она ужасно меня отругала: "Роберт, что ты натворил? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?" Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", - рассказал Фицо.
Трамп угрожает ввести пошлины против ЕС
Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины против Европейского Союза. Американский лидер заявил, что объединение 27 стран было "создано, чтобы грабить Соединенные Штаты".
Также Трамп повысил тарифы на импорт стали и алюминия до фиксированных 25% в США из всех стран мира без исключений.
Между тем СМИ сообщают, что ЕС уже готовится нанести ответный удар в ответ на введение новых пошлин администрацией Трампа, которые вступят в силу 2 апреля. Брюссель рассматривает возможность применения "полного арсенала" мер, включая ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку и государственным тендерам.
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