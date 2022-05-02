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Призначений окупантами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію, - Подоляк

Олександр Сауленко (скріншот_зі_звернення)
Автор: Тетяна Самарук

Призначений окупаційними військами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він також повідомив, що "заступником мера" призначили двірника, а "керівником" РАЦСу - прибиральницю.

"Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є "русский мир", - пише Подоляк.

Зазначимо, що самопроголошений або ж призначений росіянами "мер" Бердянська - це місцевий маловідомий підприємець Олександр Сауленко.

Раніше ми повідомляли, що на "нового мера" Бердянська завели справу. Підозрюють в колабораціонізмі.

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