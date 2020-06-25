ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначення членів наглядової ради ПриватБанку оскаржили в суді

Новини » Економіка     25.06.2020 - 13:19
Призначення членів наглядової ради ПриватБанку оскаржили в суді
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд розгляне справу у спрощеному режимі без виклику сторін

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо зміни голови та членів наглядової ради "ПриватБанку". Відповідачем у даному позові зазначений Національний банк України.

Про це повідомляється на сайті суду.

Як зазначаються в повідомленні, ОАСК здійснюватиме розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін колегією у складі трьох суддів.

За даними суду, позивач ставить під сумнів бездоганну ділову репутацію членів наглядової ради.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність НБУ, яка полягає в не направленні до АТ КБ "Приватбанк" вимоги про зміну керівників цього банку - голови та членів наглядової ради Шерон Іскі, Артема Шевальова, Ерана Кляйна, Юлії Мецгер, Сергія Олексієнка, Надіра Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик та Ольги Томаш за недотримання цими особами вимог закону про бездоганно ділову репутацію", - йдеться в повідомленні.

Також позивач просить ОАСК просять направити до "Приватбанку" вимогу про зміну членів наглядової ради.

Як повідомяло РБК-Україна, у липні 2019 року колишній міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ Шерон Іскі була обрана головою наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк".

Нагадаєом, державний "ПриватБанк" перерахував у державний бюджет 24,5 млрд грн дивідендів, що становить 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ПриватБанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся