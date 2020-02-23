Призначено нову дату скасованого через коронавірус бою українського боксера

Український боксер Віктор Постол проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлоса Раміреса 9 травня у Фресно (Каліфорнія, США). Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок стане головною подією вечора боксу.

Нагадаємо, спочатку поєдинок Раміреса і Постола повинен був відбутися 1 лютого в Хайкоу, Китай, але був скасований через епідемію коронавірусу.

Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі в період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул в жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матіссе, але в наступному бою Постол програв титул американцю Терренсу Кроуфорду.

В останньому бою в кінці квітня 2019 року Віктор одноголосним рішенням суддів переміг Мохамеда Мімуна. Після перемоги над французом Постол став офіційним претендентом на титул WBC в напівсередній вазі.

Рамірес провів минулий поєдинок у липні і технічним нокаутом здолав співвітчизника Моріца Хукера. Для нього це буде перший захист обох поясів.