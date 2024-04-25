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Самые уязвимые - дети. Минздрав предупредил украинцев об опасной болезни

Фото: Минздрав предупредил об украинцах об опасности полиомиелита (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полиомиелит является одной из опасных болезней, поражающих нервную систему. Наиболее уязвимы к нему дети до пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.

Полиомиелит - это заболевание, которое вызывает полиовирус. Он поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным исходам.

Минздрав отмечает, что в октябре 2021 года в Украине зафиксировали случай полиомиелита в Ровенской области, а в январе 2022 - случай острого дряблого паралича диагностировали у ребенка из Закарпатья.

Дети до пяти лет являются наиболее уязвимыми к полиомиелиту. Лекарств против этой болезни нет, а наиболее действенной защитой является вакцинация.

Для защиты против вируса полиомиелита в Украине используются два типа вакцин:

  • инактивированную (ИПВ), вводимую в виде инъекций;
  • оральную (ОПС), которую дают в виде капель в рот. Капли формируют иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым останавливают распространение инфекции.

Каждый ребенок до 14 лет должен получить шесть доз вакцины против полио. Прививки делают в 2 и 4 месяца, затем в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет. Вакцинация обеспечивает защиту на всю жизнь. Прививки бесплатны для украинцев.

Напомним, ранее Минздрав предупредил об увеличении количества больных коклюшем. Эта болезнь также опасна и очень заразна, особенно для детей.

Кроме того, украинцев предупредили об опасности кори. Как известно, защитой против этой болезни также есть вакцина.

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ВакцинаМинистерство здравоохранения Украины