ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самые уязвимые - дети. Минздрав предупредил украинцев об опасной болезни

Украина, Четверг 25 апреля 2024 12:12
UA EN RU
Самые уязвимые - дети. Минздрав предупредил украинцев об опасной болезни Фото: Минздрав предупредил об украинцах об опасности полиомиелита (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полиомиелит является одной из опасных болезней, поражающих нервную систему. Наиболее уязвимы к нему дети до пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.

Полиомиелит - это заболевание, которое вызывает полиовирус. Он поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным исходам.

Минздрав отмечает, что в октябре 2021 года в Украине зафиксировали случай полиомиелита в Ровенской области, а в январе 2022 - случай острого дряблого паралича диагностировали у ребенка из Закарпатья.

Дети до пяти лет являются наиболее уязвимыми к полиомиелиту. Лекарств против этой болезни нет, а наиболее действенной защитой является вакцинация.

Для защиты против вируса полиомиелита в Украине используются два типа вакцин:

  • инактивированную (ИПВ), вводимую в виде инъекций;
  • оральную (ОПС), которую дают в виде капель в рот. Капли формируют иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым останавливают распространение инфекции.

Каждый ребенок до 14 лет должен получить шесть доз вакцины против полио. Прививки делают в 2 и 4 месяца, затем в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет. Вакцинация обеспечивает защиту на всю жизнь. Прививки бесплатны для украинцев.

Напомним, ранее Минздрав предупредил об увеличении количества больных коклюшем. Эта болезнь также опасна и очень заразна, особенно для детей.

Кроме того, украинцев предупредили об опасности кори. Как известно, защитой против этой болезни также есть вакцина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится