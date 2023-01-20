Лучшая "прививка" против С-300 и С-400. Игнат рассказал, как можно "проредить" средства ПВО России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"В частности говорится о системах NASAMS, IRIS-T и Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" - уничтожение самих установок", - отметил спикер.

Игнат подчеркнул, что доставать российские ЗРК в 200 километрах от границы Украины - реальная задача.

"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немного проредить средства ПВО противника", - добавил спикер Воздушных сил.