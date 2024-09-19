Лучшая профилактика - прививка. Врачи объяснили, кому и когда следует вакцинироваться от гриппа

Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Следует заметить, что грипп имеет симптомы, схожие с другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), но гораздо опаснее. Поэтому первые симптомы ОРВИ требуют особого внимания.

Признаками гриппа являются:

внезапное начало,

головная боль,

ломота в мышцах и суставах,

боль в горле,

повышение температуры тела до 38°C и более,

кашель.

Частым осложнением гриппа является пневмония, которая иногда может только через 4-5 дней привести к смерти больного. Сердечная недостаточность также часто развивается вследствие осложнений гриппа.

Грипп очень легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем - когда больной человек кашляет, чихает или просто разговаривает. В зоне заражения находятся все в радиусе 2 метров вокруг больного. Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для окружающих в течение всего периода проявления симптомов - это, в среднем, 7 дней.

Как уберечься от заражения:

мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком,

избегать тесных людных мест,

проветривать жилье и офис,

использовать увлажнитель воздуха - через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм,

насколько это возможно в украинских реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми,

питаться сбалансированно,

быть физически активными,

вакцинироваться от гриппа.

Помните, что вакцина против гриппа не защищает от COVID-19 и не гарантирует 100% защиты от гриппа. Но она значительно уменьшает риск заболеть, и даже если это произойдет, то благодаря прививке болезнь пройдет без тяжелых осложнений и госпитализации.

Кто должен вакцинироваться в первую очередь:

медики, контактирующие с пациентами и имеющие высокий риск заразиться,

люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений,

люди с ВИЧ,

люди с первичными иммунодефицитами,

пожилые люди,

беременные,

люди, работающие в больших коллективах.

Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у своего семейного врача.