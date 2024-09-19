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Лучшая профилактика - прививка. Врачи объяснили, кому и когда следует вакцинироваться от гриппа

Украина, Четверг 19 сентября 2024 04:17
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Лучшая профилактика - прививка. Врачи объяснили, кому и когда следует вакцинироваться от гриппа Фото: симптомы и профилактика гриппа (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

На дворе уже осень, а это значит, что сезон простуд и насморка начался. Так сложилось, что именно осенью фиксируется наибольшее количество обращений по простудным заболеваниям, и именно в этот период можно пропустить такое тяжелое заболевание как грипп.

Более подробно о том, как распознать грипп и уберечься от болезни, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Следует заметить, что грипп имеет симптомы, схожие с другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), но гораздо опаснее. Поэтому первые симптомы ОРВИ требуют особого внимания.

Признаками гриппа являются:

  • внезапное начало,

  • головная боль,

  • ломота в мышцах и суставах,

  • боль в горле,

  • повышение температуры тела до 38°C и более,

  • кашель.

Частым осложнением гриппа является пневмония, которая иногда может только через 4-5 дней привести к смерти больного. Сердечная недостаточность также часто развивается вследствие осложнений гриппа.

Грипп очень легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем - когда больной человек кашляет, чихает или просто разговаривает. В зоне заражения находятся все в радиусе 2 метров вокруг больного. Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для окружающих в течение всего периода проявления симптомов - это, в среднем, 7 дней.

Как уберечься от заражения:

  • мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком,

  • избегать тесных людных мест,

  • проветривать жилье и офис,

  • использовать увлажнитель воздуха - через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм,

  • насколько это возможно в украинских реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми,

  • питаться сбалансированно,

  • быть физически активными,

  • вакцинироваться от гриппа.

Помните, что вакцина против гриппа не защищает от COVID-19 и не гарантирует 100% защиты от гриппа. Но она значительно уменьшает риск заболеть, и даже если это произойдет, то благодаря прививке болезнь пройдет без тяжелых осложнений и госпитализации.

Кто должен вакцинироваться в первую очередь:

  • медики, контактирующие с пациентами и имеющие высокий риск заразиться,
  • люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений,
  • люди с ВИЧ,
  • люди с первичными иммунодефицитами,
  • пожилые люди,
  • беременные,
  • люди, работающие в больших коллективах.

Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у своего семейного врача.

При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья Украины и Министерства здравоохранения.

Заметим также, что нельзя лечить простуду и грипп антибиотиками. Данную группу лекарственных препаратов можно использовать только по назначению врача. РБК-Украина недавно писало о том, когда действительно следует употреблять антибиотики, а что просто миф.

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