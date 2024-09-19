Лучшая профилактика - прививка. Врачи объяснили, кому и когда следует вакцинироваться от гриппа
На дворе уже осень, а это значит, что сезон простуд и насморка начался. Так сложилось, что именно осенью фиксируется наибольшее количество обращений по простудным заболеваниям, и именно в этот период можно пропустить такое тяжелое заболевание как грипп.
Более подробно о том, как распознать грипп и уберечься от болезни, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.
Следует заметить, что грипп имеет симптомы, схожие с другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), но гораздо опаснее. Поэтому первые симптомы ОРВИ требуют особого внимания.
Признаками гриппа являются:
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внезапное начало,
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головная боль,
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ломота в мышцах и суставах,
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боль в горле,
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повышение температуры тела до 38°C и более,
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кашель.
Частым осложнением гриппа является пневмония, которая иногда может только через 4-5 дней привести к смерти больного. Сердечная недостаточность также часто развивается вследствие осложнений гриппа.
Грипп очень легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем - когда больной человек кашляет, чихает или просто разговаривает. В зоне заражения находятся все в радиусе 2 метров вокруг больного. Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для окружающих в течение всего периода проявления симптомов - это, в среднем, 7 дней.
Как уберечься от заражения:
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мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком,
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избегать тесных людных мест,
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проветривать жилье и офис,
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использовать увлажнитель воздуха - через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм,
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насколько это возможно в украинских реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми,
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питаться сбалансированно,
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быть физически активными,
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вакцинироваться от гриппа.
Помните, что вакцина против гриппа не защищает от COVID-19 и не гарантирует 100% защиты от гриппа. Но она значительно уменьшает риск заболеть, и даже если это произойдет, то благодаря прививке болезнь пройдет без тяжелых осложнений и госпитализации.
Кто должен вакцинироваться в первую очередь:
- медики, контактирующие с пациентами и имеющие высокий риск заразиться,
- люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений,
- люди с ВИЧ,
- люди с первичными иммунодефицитами,
- пожилые люди,
- беременные,
- люди, работающие в больших коллективах.
Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у своего семейного врача.
При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья Украины и Министерства здравоохранения.
Заметим также, что нельзя лечить простуду и грипп антибиотиками. Данную группу лекарственных препаратов можно использовать только по назначению врача. РБК-Украина недавно писало о том, когда действительно следует употреблять антибиотики, а что просто миф.
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