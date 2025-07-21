Лучшее белковое блюдо на обед, которое способствует похудению

Вкусный сэндвич с курицей является одним из лучших вариантов белкового обеда. Он обеспечивает более 40 граммов белка, способствует сытости, поддерживает мышечную массу и не перегружает организм лишними калориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Чем полезен сэндвич

Сэндвич с курицей и овощами обеспечивает энергией и дает более долгое ощущение сытости. Вкусные ингредиенты, такие как греческий йогурт и вяленые помидоры, делают этот здоровый обед сытным.

Диетолог Кристи Уилсон рассказала, что блюдо богато белком. Оно обеспечивает более 40 граммов благодаря курице и греческому йогурту. Белок помогает чувствовать сытость и удовольствие еще долго после того, как мы поели.

Диеты с высоким содержанием белка, как оказалось, увеличивают чувство сытости и энергии, одновременно способствуя похудению.

Цельнозерновой хлеб обеспечивает разнообразные питательные вещества, включая клетчатку, которая полезна для здоровья и повышает чувство сытости.

Как приготовить

Ингредиенты (на 1 порцию):

2 ломтика цельнозернового хлеба

100 г отварного куриного филе (можно порезать ломтиками или разобрать на волокна)

горсть рукколы

1-2 ч. л дижонской горчицы

2 ст. л густого греческого йогурта

соль и перец - по вкусу

несколько ломтиков огурца, помидора или авокадо

В небольшой миске смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей. Добавьте щепотку соли и черного перца. Один или оба куска хлеба намажьте соусом.

На один кусок хлеба выложите куриное филе, сверху - рукколу и другие овощи.

Накройте вторым куском хлеба, слегка прижмите.

По желанию можно поджарить на сухой сковороде или в гриле 1-2 минуты с каждой стороны, чтобы хлеб стал хрустящим.

Рецепт сэндвича с курицей (фото: eatingwell.com)