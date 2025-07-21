Лучшее белковое блюдо на обед, которое способствует похудению
Вкусный сэндвич с курицей является одним из лучших вариантов белкового обеда. Он обеспечивает более 40 граммов белка, способствует сытости, поддерживает мышечную массу и не перегружает организм лишними калориями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Чем полезен сэндвич
Сэндвич с курицей и овощами обеспечивает энергией и дает более долгое ощущение сытости. Вкусные ингредиенты, такие как греческий йогурт и вяленые помидоры, делают этот здоровый обед сытным.
Диетолог Кристи Уилсон рассказала, что блюдо богато белком. Оно обеспечивает более 40 граммов благодаря курице и греческому йогурту. Белок помогает чувствовать сытость и удовольствие еще долго после того, как мы поели.
Диеты с высоким содержанием белка, как оказалось, увеличивают чувство сытости и энергии, одновременно способствуя похудению.
Цельнозерновой хлеб обеспечивает разнообразные питательные вещества, включая клетчатку, которая полезна для здоровья и повышает чувство сытости.
Как приготовить
Ингредиенты (на 1 порцию):
- 2 ломтика цельнозернового хлеба
- 100 г отварного куриного филе (можно порезать ломтиками или разобрать на волокна)
- горсть рукколы
- 1-2 ч. л дижонской горчицы
- 2 ст. л густого греческого йогурта
- соль и перец - по вкусу
- несколько ломтиков огурца, помидора или авокадо
В небольшой миске смешайте греческий йогурт с дижонской горчицей. Добавьте щепотку соли и черного перца. Один или оба куска хлеба намажьте соусом.
На один кусок хлеба выложите куриное филе, сверху - рукколу и другие овощи.
Накройте вторым куском хлеба, слегка прижмите.
По желанию можно поджарить на сухой сковороде или в гриле 1-2 минуты с каждой стороны, чтобы хлеб стал хрустящим.
Рецепт сэндвича с курицей (фото: eatingwell.com)
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