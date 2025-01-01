Наезд авто на толпу в Новом Орлеане: мэр назвала инцидент терактом

"Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки", - заявила мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл.

Она уточнила, что расследование трагедии продолжается.

В то же время, как пишет CNN, один из представителей Федерального бюро расследований заявил журналистом, что инцидент - "не террористическое происшествие".

Уже после этого стало известно, что агенты ФБР проверяют на месте инцидента найденные самодельные взрывные устройства.

"Были найдены самодельные взрывные устройства, и мы работаем над тем, чтобы подтвердить, является ли это устройство работоспособным или нет", - рассказала Алетея Дункан, помощник специального агента, ответственного за отделение ФБР в Новом Орлеане.

Она также не уточнила, сколько именно самодельных взрывных устройств было найдено.

Водителя застрелили

По информации ABC News, представители полиции рассказали, что когда водитель белого пикапа пытался сбивать людей, он еще и стрелял из пистолета. Но после того, как злоумышленник вышел из машины, его застрелили.