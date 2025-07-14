Самый эффективный способ не обгореть на солнце: и это не крем

Как именно защитить кожу, когда на улице больше 40 градусов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Как защитить кожу от воздействия солнца?

По данным Cancer Research UK, до 90% случаев меланомы - самого серьезного типа рака кожи в Великобритании можно было бы предотвратить, соблюдая правила безопасности на солнце и отказываясь от соляриев. Благотворительная организация предостерегает, что невозможно оценить степень возможного повреждения кожи только по температуре воздуха, поскольку вредные УФ-лучи являются инфракрасными.

Они отметили, что эти лучи могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать повреждения с середины марта до середины октября в Великобритании, и посоветовали использовать защиту, если УФ-индекс составляет 3 или выше.

Дерматолог Рэйчел Эбботт, которая специализируется на раке кожи в Университетском совете по вопросам здравоохранения Кардиффа и Уэйла, раскрыла лучшие способы защиты от солнца.

Вопреки распространенному мнению, она объяснила, что солнцезащитный крем на самом деле является "последним средством" для тех участков, которые невозможно прикрыть одеждой, шляпами и солнцезащитными очками.

Доктор Эбботт заявила, что тень является "самой эффективной" защитой, и она всегда должна быть первым вариантом, за которым следуют защитная одежда, шляпы и солнцезащитные очки, а солнцезащитный крем - это лишь завершающий штрих.

Благотворительная организация по уходу за онкологическими больными Macmillan рекомендует использовать солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) 50, или по крайней мере 30, и регулярно повторно наносить его.

Медики советуют людям обращаться к врачу, если они замечают любые симптомы, в частности новую или измененную родинку или пятно, язву, которая не заживает, или изменения, такие как темный участок или линия под ногтем, которая не вызвана травмой.