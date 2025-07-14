Самый эффективный способ не обгореть на солнце: и это не крем
Дерматолог, специализирующаяся на раке кожи, отметила чрезвычайную важность защиты от солнца. Ведь солнечные ожоги значительно повышают риск развития рака кожи.
Как именно защитить кожу, когда на улице больше 40 градусов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.
Как защитить кожу от воздействия солнца?
По данным Cancer Research UK, до 90% случаев меланомы - самого серьезного типа рака кожи в Великобритании можно было бы предотвратить, соблюдая правила безопасности на солнце и отказываясь от соляриев. Благотворительная организация предостерегает, что невозможно оценить степень возможного повреждения кожи только по температуре воздуха, поскольку вредные УФ-лучи являются инфракрасными.
Они отметили, что эти лучи могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать повреждения с середины марта до середины октября в Великобритании, и посоветовали использовать защиту, если УФ-индекс составляет 3 или выше.
Дерматолог Рэйчел Эбботт, которая специализируется на раке кожи в Университетском совете по вопросам здравоохранения Кардиффа и Уэйла, раскрыла лучшие способы защиты от солнца.
Вопреки распространенному мнению, она объяснила, что солнцезащитный крем на самом деле является "последним средством" для тех участков, которые невозможно прикрыть одеждой, шляпами и солнцезащитными очками.
Доктор Эбботт заявила, что тень является "самой эффективной" защитой, и она всегда должна быть первым вариантом, за которым следуют защитная одежда, шляпы и солнцезащитные очки, а солнцезащитный крем - это лишь завершающий штрих.
Благотворительная организация по уходу за онкологическими больными Macmillan рекомендует использовать солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) 50, или по крайней мере 30, и регулярно повторно наносить его.
Медики советуют людям обращаться к врачу, если они замечают любые симптомы, в частности новую или измененную родинку или пятно, язву, которая не заживает, или изменения, такие как темный участок или линия под ногтем, которая не вызвана травмой.
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