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Самое длинное затмение за последние годы: все, что нужно знать о "Кровавой Луне"

Среда 23 июля 2025 07:00
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Самое длинное затмение за последние годы: все, что нужно знать о "Кровавой Луне" Когда в 2025 году произойдет полное лунное затмение (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В 2025 году, нас ждет настоящее небесное зрелище - полное лунное затмение, которое обещает быть чрезвычайно эффектным. Почти 60% населения мира будут иметь уникальную возможность наблюдать его от начала до конца!

Когда в 2025 году произойдет полное лунное затмение и смогут ли его увидеть жители Украины, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IFL Science.

Когда произойдет лунное затмение

Приближается затмение "Кровавой Луны", и это будет второе полное лунное затмение в 2025 году после того, что произошло в марте. На этот раз Луна "погрузится" в тень Земли в ночь с 7 на 8 сентября.

Что такое полное лунное затмение и почему его называют "Кровавой Луной"?

Полное лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются таким образом, что наша планета полностью перекрывает прямые солнечные лучи, которые обычно освещают Луну.

В этот момент Луна не просто темнеет, а часто приобретает жутко красивый красновато-оранжевый оттенок. Именно из-за этого эффекта ее и прозвали "Кровавой Луной".

Этот удивительный цвет возникает благодаря солнечному свету, который фильтруется сквозь атмосферу Земли. Она рассеивает синий свет и преломляет красные волны к поверхности Луны, создавая это уникальное сияние.

Интересно, что лунное затмение является своеобразной противоположностью солнечного затмения, когда Луна становится между Солнцем и Землей.

Самое длинное затмение с 2022 года - когда и где наблюдать?

Сентябрьское затмение 2025 года станет самым длинным с 2022 года. По данным ученых, небесное явление продлится 5 часов 27 минут, а период полного затмения, когда Луна будет полностью затемнена, продлится примерно 1 час 22 минуты.

Где будет видно затмение?

Полное затмение от начала до конца смогут наблюдать жители большей части Азии, некоторых районов Восточной Африки и Западной Австралии.

Частичные фазы зрелища (при условии ясного неба) увидят жители остальной Африки, Австралии и большей части Европы.

В общем, почти 60% населения мира сможет увидеть полное затмение, а до 87% станут свидетелями по крайней мере его части.

Смогут ли затмение увидеть украинцы?

Для украинцев это затмение будет частично видимым. Луна взойдет уже в процессе затмения, поэтому мы сможем наблюдать его уже в красноватом оттенке.

Начало затмения (по киевскому времени): примерно в 19:00 - 19:30 7 сентября.

Максимальная фаза затмения (когда Луна будет наиболее "кровавой"): ожидается около 20:00 - 20:30 7 сентября.

Конец затмения: Луна постепенно будет выходить из тени и полутени Земли до позднего вечера 7 сентября.

Чтобы иметь лучшие шансы увидеть это зрелище, ищите открытое место с четким видом на восточный горизонт, ведь Луна будет низко над ним.

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