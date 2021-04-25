Знайдено уламки затонулої субмарини ВМС Індонезії: її розірвало на три частини

Начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно заявив, що підводний човен KRI Nanggala-402 був розірваний на три частини. Знайдені уламки, відірвані від основної частини субмарини.

Про це він заявив на прес-конференції 25 квітня, передає CNN Indonesia .

"Знайдені частини KRI Nanggala. KRI Nanggala була розірвана на три частини", - сказав Юдо.

Він пояснив, що знайдена задня частина корабля без стиснення корпусу, а також горизонтальні та вертикальні рулі.

"Це корпус корабля, корма корабля. Це було відокремлено від основного корпусу, який є деформованим ", - сказав Юдо, показуючи частину корабля на фотографії.

За його словами, інформація про розкол корабля була отримана на основі моніторингу судном KRI Rigel, яке у неділю змогло встановити підводний контакт навколо першої позиції потоплення KRI Nanggala. Контакт був отриманий на глибині 800 метрів.

Потім контакт встановило судно MV Swift Rescue. Компанія Swift Rescue розгорнула дистанційно-керований підводний апарат для подальшого спостереження за підводним контактом, наданим KRI Rigel. Так на глибині 838 метрів вдалося виявити частини підводного човна.