Знайдено тіло зниклої на Київському водосховищі дитини після двох днів пошуку, ще шукають тата

Поблизу с. Козаровичі Вишгородського району місцевим населенням з води піднято тіло дитини (2011 року народження), яка 20 червня зникла поблизу с. Лебедівка під час відпочинку на Київському водосховищі.

До пошукових робіт залучалися 11 осіб (з них 4 водолази) та 4 одиниці техніки.

За інформацією рятувальників, ще одна дитина 2017 року народження, яка була врятована місцевим населенням, померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Станом на 7:00 23 червня доля батька дітей невідома, пошукові роботи тривають.