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Знайдено тіло зниклої на Київському водосховищі дитини після двох днів пошуку, ще шукають тата

Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники 22 червня знайшли тіло зниклої на Київському водосховищі дитини. Двох дітей разом з татом шукали з 20 червня, батька ще шукають.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Поблизу с. Козаровичі Вишгородського району місцевим населенням з води піднято тіло дитини (2011 року народження), яка 20 червня зникла поблизу с. Лебедівка під час відпочинку на Київському водосховищі.

До пошукових робіт залучалися 11 осіб (з них 4 водолази) та 4 одиниці техніки.

За інформацією рятувальників, ще одна дитина 2017 року народження, яка була врятована місцевим населенням, померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Станом на 7:00 23 червня доля батька дітей невідома, пошукові роботи тривають.

Зазначимо, в Україні потонули 40 людей за три вихідні.

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