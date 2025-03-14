Больше всего случаев с 1997 года. По Европе распространяется опасная инфекционная болезнь

Чем обеспокоены ВОЗ и ЮНИСЕФ

По данным экспертов, в течение 2024 года заболеваемость корью в Европе и Центральной Азии удвоилась (по сравнению с 2023 годом). Так, было зафиксировано 127 350 случаев инфицирования, что является наибольшим показателем с 1997 года.

Отмечается, что это - примерно треть от общего количества случаев в мире в прошлом году (359 521).

Сообщается также, что более половины случаев в европейском регионе пришлось лечить в больнице (38 человек умерли).

Более 40% случаев заболевания в Европе обнаружили у детей в возрасте до пяти лет, поэтому глобальные организации призывают принять срочные меры для повышения уровня вакцинации населения.

Согласно их данным, в течение 2023 года первую дозу вакцины MCV1 (которую следует вводить через регулярные службы иммунизации) пропустили полмиллиона детей во всем регионе.

При этом считается, что две дозы вакцины против кори эффективны на 97% - для предотвращения заболевания, которое обычно поражает дыхательную систему и приводит к таким симптомам, как лихорадка, кашель, насморк и сыпь.

В течение 2024 года страной с наибольшим количеством инфицированных корью людей стала Румыния. Там было зафиксировано 30 692 случая заболевания. За ней - Казахстан с 28 147 случаями.

В ВОЗ и ЮНИСЕФ напомнили, что корь является одним из самых заразных вирусов для человека. В серьезных случаях инфекция может вызвать осложнения, включая пневмонию, энцефалит, обезвоживание и слепоту.

"Корь вернулась. И это - тревожный звонок... Без высокого уровня вакцинации нет безопасности здоровья... Вирус кори никогда не успокаивается - и мы тоже не можем", - подчеркнул директор ВОЗ в Европе доктор Ганс Клюге.