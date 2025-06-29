RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Самая большая ошибка при лечении раны, которая может привести к тяжелым инфекциям

Распространенная ошибка при лечении раны (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При лечении ран следует избегать распространенной ошибки - мысли, что рана должна "высохнуть" и зажить "сама по себе". Такое бездействие может привести к инфекции и затягиванию процесса заживления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror.

Почему это сильно вредит

Британский врач Зои Уильямс рассказала, что среди распространенных ошибок при лечении ран - использование пластыря неправильного размера или прикосновение к ране без мытья рук.

Однако, самая большая ошибка, которую люди делают во время лечения раны - это позволяют ей "высохнуть". Она объясняет, что если рана остается открытой, даже незначительные порезы могут инфицироваться, поскольку бактерии и микробы могут проникнуть в организм.

Вместо этого раны быстрее заживают во влажной, чистой среде, что также помогает уменьшить риск возникновения рубца.

Защитить раны можно с помощью заживляющей мази или гидроколлоидного пластыря, который позволяет поддерживать влажную среду в ране и предлагает такие преимущества, как обезболивание и длительное ношение. Это важно не только для быстрого заживления, но и для минимизации рубцевания.

5 шагов доктора Зои, которых следует придерживаться при лечении ран:

  • тщательно мойте руки
  • промойте рану чистой водой или спреем для ран
  • осторожно высушите чистой тканью
  • накройте пластырем соответствующего размера
  • обратитесь к врачу, если рана не заживает должным образом

Как правильно выбрать пластырь для раны

Для небольших порезов, царапин, мозолей

Стоит выбирать обычный бактерицидный пластырь с антисептической прокладкой (часто содержит хлоргексидин или серебро). Идеален для повседневного использования.

Сильно сочащиеся или мокнущие раны

Гидроколлоидный пластырь - впитывает жидкость, создает влажную среду для заживления. Хорошо подходит для мозолей, незначительных ожогов. Также уменьшает боль и защищает нервные окончания.

Для послеоперационных швов или больших ран

Стерильные марлевые пластыри или нетканые пластыри большого размера. Они мягкие, воздухопроницаемые, не прилипают к коже.

Для чувствительной или аллергической кожи

Гипоаллергенные пластыри - на основе мягкого клея (без латекса), часто с тканевой или силиконовой основой.

На что еще обращать внимание:

  • размер - пластырь должен полностью закрывать рану с запасом 1-2 см по краям
  • воздухопроницаемость: важно, чтобы кожа "дышала", это ускоряет заживление
  • легкое снятие: особенно актуально для детей или людей с чувствительной кожей

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ВрачиЗдоровьеИнфекции