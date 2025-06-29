Самая большая ошибка при лечении раны, которая может привести к тяжелым инфекциям

При лечении ран следует избегать распространенной ошибки - мысли, что рана должна "высохнуть" и зажить "сама по себе". Такое бездействие может привести к инфекции и затягиванию процесса заживления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror .

Почему это сильно вредит

Британский врач Зои Уильямс рассказала, что среди распространенных ошибок при лечении ран - использование пластыря неправильного размера или прикосновение к ране без мытья рук.

Однако, самая большая ошибка, которую люди делают во время лечения раны - это позволяют ей "высохнуть". Она объясняет, что если рана остается открытой, даже незначительные порезы могут инфицироваться, поскольку бактерии и микробы могут проникнуть в организм.

Вместо этого раны быстрее заживают во влажной, чистой среде, что также помогает уменьшить риск возникновения рубца.

Защитить раны можно с помощью заживляющей мази или гидроколлоидного пластыря, который позволяет поддерживать влажную среду в ране и предлагает такие преимущества, как обезболивание и длительное ношение. Это важно не только для быстрого заживления, но и для минимизации рубцевания.

5 шагов доктора Зои, которых следует придерживаться при лечении ран:

тщательно мойте руки

промойте рану чистой водой или спреем для ран

осторожно высушите чистой тканью

накройте пластырем соответствующего размера

обратитесь к врачу, если рана не заживает должным образом

Как правильно выбрать пластырь для раны

Для небольших порезов, царапин, мозолей

Стоит выбирать обычный бактерицидный пластырь с антисептической прокладкой (часто содержит хлоргексидин или серебро). Идеален для повседневного использования.

Сильно сочащиеся или мокнущие раны

Гидроколлоидный пластырь - впитывает жидкость, создает влажную среду для заживления. Хорошо подходит для мозолей, незначительных ожогов. Также уменьшает боль и защищает нервные окончания.

Для послеоперационных швов или больших ран

Стерильные марлевые пластыри или нетканые пластыри большого размера. Они мягкие, воздухопроницаемые, не прилипают к коже.

Для чувствительной или аллергической кожи

Гипоаллергенные пластыри - на основе мягкого клея (без латекса), часто с тканевой или силиконовой основой.

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