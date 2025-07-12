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Навроцкий попросил Зеленского начать масштабные эксгумации жертв Волынской трагедии

Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать масштабные работы по эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Еще раз, господин посол, как новоизбранный президент, я хотел бы официально обратиться к Вашему Превосходительству и президенту Зеленскому о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут эту правду, и волынские семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад", - сказал он.

Навроцкий также отметил, что жертвы Волынской трагедии "призывают к кресту, могиле и памяти".

"Как будущий президент Польши я обязан говорить их голосом. Никто меня от этого не освободит. Поляки ждут эту правду", - добавил Навроцкий.

По словам новоизбранного президента Польши, эксгумация необходима для того, чтобы Польша и Украина "действительно примирились".

 

Волынская трагедия

Волынская трагедия - это обоюдные этнические чистки польского и украинского населения в 1943-1944 годах. Их осуществляли Украинская повстанческая армия и польская Армия краевая.

Польская сторона в контактах с Украиной неоднократно призывала начать эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Еще в начале апреля этого года Украина разрешила провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области. Кроме того, известно, что эксгумацию начали также и в Тернопольской области.

Более подробно о том, почему Польша так заинтересована в этом вопросе, - в материале РБК-Украина.

Заметим, что еще в прошлом месяце Сейм Польши утвердил 11 июля "Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что данное решение противоречит добрососедским отношениям между Киевом и Варшавой.

Также президент Польши Анджей Дуда в среду, 2 июля, подписал противоречивый закон о Волынской трагедии.

"Закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики", - заявили в пресс-службе президента.

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ПольшаВолынская трагедия