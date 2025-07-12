ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Навроцкий попросил Зеленского начать масштабные эксгумации жертв Волынской трагедии

Суббота 12 июля 2025 10:34
UA EN RU
Навроцкий попросил Зеленского начать масштабные эксгумации жертв Волынской трагедии Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать масштабные работы по эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Еще раз, господин посол, как новоизбранный президент, я хотел бы официально обратиться к Вашему Превосходительству и президенту Зеленскому о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут эту правду, и волынские семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад", - сказал он.

Навроцкий также отметил, что жертвы Волынской трагедии "призывают к кресту, могиле и памяти".

"Как будущий президент Польши я обязан говорить их голосом. Никто меня от этого не освободит. Поляки ждут эту правду", - добавил Навроцкий.

По словам новоизбранного президента Польши, эксгумация необходима для того, чтобы Польша и Украина "действительно примирились".

Волынская трагедия

Волынская трагедия - это обоюдные этнические чистки польского и украинского населения в 1943-1944 годах. Их осуществляли Украинская повстанческая армия и польская Армия краевая.

Польская сторона в контактах с Украиной неоднократно призывала начать эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Еще в начале апреля этого года Украина разрешила провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области. Кроме того, известно, что эксгумацию начали также и в Тернопольской области.

Более подробно о том, почему Польша так заинтересована в этом вопросе, - в материале РБК-Украина.

Заметим, что еще в прошлом месяце Сейм Польши утвердил 11 июля "Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что данное решение противоречит добрососедским отношениям между Киевом и Варшавой.

Также президент Польши Анджей Дуда в среду, 2 июля, подписал противоречивый закон о Волынской трагедии.

"Закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики", - заявили в пресс-службе президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Волынская трагедия
Новости
Погибшие люди и поврежденные здания. Как выглядят Черновцы после атаки РФ
Погибшие люди и поврежденные здания. Как выглядят Черновцы после атаки РФ
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей