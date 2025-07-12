Навроцкий попросил Зеленского начать масштабные эксгумации жертв Волынской трагедии

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать масштабные работы по эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

"Еще раз, господин посол, как новоизбранный президент, я хотел бы официально обратиться к Вашему Превосходительству и президенту Зеленскому о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут эту правду, и волынские семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад", - сказал он.

Навроцкий также отметил, что жертвы Волынской трагедии "призывают к кресту, могиле и памяти".

"Как будущий президент Польши я обязан говорить их голосом. Никто меня от этого не освободит. Поляки ждут эту правду", - добавил Навроцкий.

По словам новоизбранного президента Польши, эксгумация необходима для того, чтобы Польша и Украина "действительно примирились".