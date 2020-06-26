Повені на заході: МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація з медичними установами в постраждалих від повені районах стабільна. Однак у відомстві не виключають можливих спалахів кишкової інфекції.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Крім COVID-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо", - заявив міністр.

Нагадаємо, через повінь на заході України в складній ситуації залишаються 15 районів Івано-Франківської, три району Закарпатської та один район Львівської областей.

Крім того, Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.