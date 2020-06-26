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Повені на заході: МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 00:04
Повені на заході: МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Максим Степанов заявив, що ситуація з медичними установами в потерпілих районах стабільна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація з медичними установами в постраждалих від повені районах стабільна. Однак у відомстві не виключають можливих спалахів кишкової інфекції.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Крім COVID-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо", - заявив міністр.

Нагадаємо, через повінь на заході України в складній ситуації залишаються 15 районів Івано-Франківської, три району Закарпатської та один район Львівської областей.

Крім того, Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України повіньМінстерство охорони здоров'я Україниинфекция
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