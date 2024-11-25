Наводил удары и призвал убивать украинцев. В Харьковской области предателю вынесли приговор

В Харьковской области предатель получил приговор в размере 15 лет тюрьмы. Мужчина наводил российские удары и призывал убивать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один российский агент, действовавший в Харьковской области", - сообщили СБУ.

По данным службы, фигурант готовил новую серию воздушных ударов РФ по прифронтовой территории региона.

Для этого злоумышленник объезжал местность и скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны на Купянском направлении.

Как установило расследование, агент передавал координаты потенциальных целей через мессенджер. Контрразведка СБУ задержала его в июле этого года.

Что известно о предателе

По материалам дела агентом оказался безработный житель Чугуевского района. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах.

В "тематических" чатах мессенджеру он призвал к захвату государственной власти и убийству украинцев.

После дистанционной вербовки агент коммуницировал с оккупантами из-за "связного" - своего давнего знакомого с РФ.

Во время обысков в квартире предателя обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы в пользу РФ.

Какое наказание избрал суд

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд назначил злоумышленнику 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и признал виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: