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Наводил удары и призвал убивать украинцев. В Харьковской области предателю вынесли приговор

Харьковская область, Понедельник 25 ноября 2024 16:24
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Наводил удары и призвал убивать украинцев. В Харьковской области предателю вынесли приговор Фото: в Харьковской области предателю вынесли приговор (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковской области предатель получил приговор в размере 15 лет тюрьмы. Мужчина наводил российские удары и призывал убивать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один российский агент, действовавший в Харьковской области", - сообщили СБУ.

По данным службы, фигурант готовил новую серию воздушных ударов РФ по прифронтовой территории региона.

Для этого злоумышленник объезжал местность и скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны на Купянском направлении.

Как установило расследование, агент передавал координаты потенциальных целей через мессенджер. Контрразведка СБУ задержала его в июле этого года.

Что известно о предателе

По материалам дела агентом оказался безработный житель Чугуевского района. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах.

В "тематических" чатах мессенджеру он призвал к захвату государственной власти и убийству украинцев.

После дистанционной вербовки агент коммуницировал с оккупантами из-за "связного" - своего давнего знакомого с РФ.

Во время обысков в квартире предателя обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы в пользу РФ.

Какое наказание избрал суд

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд назначил злоумышленнику 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и признал виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти).

Напомним, что недавно РБК-Украина сообщало, что в плен в ВСУ попал предатель, еще в 2014 году вывесивший российский флаг над Луганской ОГА.

СБУ сообщила ему о подозрении.

Вскоре после этого случая в Николаеве задержали работника облтеплоэнерго, готовившего серию ударов по городу.

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