Готовил атаки ракет и дронов, чтобы отомстить. СБУ задержала в Одессе рецидивиста

"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, готовившего новую серию ракетно-дроновых ударов по Одессе. Среди координат, которые он передавал рашистам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным СБУ, одессит хотел отомстить правоохранителям за судимость, полученную в 2019 году за публичные призывы к изменению границы Украины.

"Тогда суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу. В дальнейшем он "залег на дно", но весной 2023 года фигурант продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы", - добавили в СБУ.

Таким образом, он попал в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе.

"Одной из первых задач, которую перед агентом поставила ФСБ, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО. Впрочем, Главное управление внутренней безопасности СБУ узнало это, ведь документировало каждый шаг российского агента", - отметили в ведомстве.

Благодаря этому были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования сил обороны, а самого фигуранта задержали во время передачи разведданных агрессору.

Что делал агент?

По данным следствия, чтобы получить разведывательную информацию, агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников.

Полученный "отчет" направлял в ФСБ через популярный мессенджер. Для этого использовал два мобильных телефона, подключаемых к сети Wi-Fi. После завершения сеанса связи с ФСБ предатель удалял всю переписку для конспирации. За сотрудничество с оккупантами он получал от них денежное вознаграждение на собственную банковскую карту.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.