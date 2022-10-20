Даже не в тюрьме. В Эстонии объяснили, где должен быть Путин после убийств в Украине

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что хотел бы видеть президента России Владимира Путина за все совершенные им преступления даже не в тюрьме, а в аду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное немецким изданием Deutsche Welle .

На вопрос журналистки о том, хотел бы Рейнсалу видеть Путина в тюрьме, тот минуту задумавшись, ответил: "В аду".

Как сообщалось, во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.

Также в Эстонии призвали Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур накануне заявил, что России, скорее всего, понадобится от двух до четырех лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы до уровня, на котором они находились до полномасштабного вторжения в Украину.

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