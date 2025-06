"Зачем убирать в комнате?" Бытовые привычки американцев, которые шокировали украинскую студентку

Первые впечатления от американцев

Университет сразу поселил студентку не с украинками, а с американками, чтобы ускорить адаптацию. Именно бытовые нюансы стали источником первого конфликта.

"У нас постоянно были открыты окна, а мне было холодно. Я сказала, что у меня болит горло, простудил глаз, а они так посмотрели, будто я предъявляю претензии. И тогда я поняла, что мы просто разные", - рассказывает Ольга.

По ее словам, американцы не привыкли к прямоте в коммуникации.

"У нас, если есть вопросы, мы обсуждаем. Там - улыбаются, делают вид, что все хорошо, и не хотят говорить напрямую", - сравнивает девушка.

Также Олю удивили подходы к уборке.

"Наша комната была постоянно не убрана. Я спрашивала: может, купить швабру? А меня спросили: "Для чего? Мы моем, если что-то разольется", - вспоминает она.

Еще один сильный контраст - культура потребления. В магазине не покупают одну бутылку колы - надо брать коробку. А на каждом событии - очень много еды.

"Студенты ее набирают так, что там одна тарелка, вторая, а я это хочу, я это, потому что оно и так все бесплатно. Здесь много событий в пределах университета, и они конкурируют между собой. Чтобы студенты пришли именно на твое событие, ты должен заказать еду. Иначе студенты не придут", - объясняет Оля.

Однако однажды, вспоминает она, студентов покормили только в конце события, чтобы до этого момента они никуда не разошлись.

Странные привычки американцев

После переезда в США Ольга столкнулась с рядом бытовых привычек, которые казались ей абсолютно нелогичными или даже бессмысленными.

Например, американцы добавляют лед ко всем напиткам независимо от сезона, температуры или типа напитка.

"Даже если ты пойдешь в заведение и просто попросишь воды, тебе принесут воду со льдом. Сначала я удивлялась, но потом мне самой понравилось пить холодные напитки в любое время года. Сейчас вода уже не вкусна мне без льда", - признается она.

Удивил и стиль общения - прежде всего так называемые small talk, короткие формальные разговоры ни о чем.

"Я уже привыкла, что люди могут просто поздороваться и спросить: "How are you?" И при этом совсем не обязательно, что им интересно, как у тебя дела. Просто так надо. Это часть культуры - все так говорят", - делится Ольга.

Отдельно девушку поразило отношение к именам. В университетах США преподаватели обязаны на первом занятии выучить имена всех студентов. Если преподаватель не запомнил имя, потом извиняется по 15 раз.

Также в США очень распространено понятие preferred name - имя, которым ты хочешь, чтобы к тебе обращались. И необязательно это должно быть полное официальное имя.

"У меня, например, на почте указано "Оля", а не "Ольга", и все ко мне обращаются именно так. И когда меня спрашивают, как лучше, я говорю, что мне без разницы. Но есть люди, которым это действительно важно", - добавляет она.