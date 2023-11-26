Обучение без помех. В Украине создали онлайн-карту образовательных центров

Цифровые образовательные центры – это безопасные и уютные просторы для обучения и социализации учащихся и учениц. Хотя они не заменяют учебные заведения, однако предоставляют доступ к онлайн-образованию и общению со сверстниками.

"Сейчас в Украине уже функционирует 154 таких центра в 17 областях. И теперь легко и удобно найти ближайший к вам - мы собрали их на одной интерактивной карте", – пояснили в министерстве.

Просмотреть интерактивную карту и найти цифровые образовательные центры в определенном сообществе или городе можно по ссылке.

В МОН объяснили, что для того, чтобы получить подробную информацию о работе центров, можно позвонить на горячую линию - 0 800 409 845.

"Каждое образовательное пространство имеет расписание академических и внешкольных активностей, а также все необходимое для обучения - от гаджетов до материалов для игры и досуга. Здесь дети могут общаться со сверстниками, получать помощь в подготовке к экзаменам или профориентационную поддержку. Все услуги бесплатно. Приобщиться к занятиям, достаточно пообщаться с тьютором/фасилитатором и получить расписание", - добавили в министерстве.

Напомним, мы сообщали, что украинские студенты могут вернуть часть средств, заплативших за обучение по контракту.

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