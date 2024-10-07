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В учебном заведении во Львовской области месяцами издевались над детьми: что говорит омбудсмен

Фото: Насилие над детьми (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Правоохранители выявили случаи издевательств над воспитанниками учебно-реабилитационного центра во Львовской области. Сейчас ведутся проверки видео, которое может служить подтверждением таких случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

В социальных сетях начало распространяться видео с кадрами жестокого обращения с детьми в учебно-реабилитационном центре Львовской области. На ролике изображено, как вероятная воспитательница бьет железным прутом и кулаками девушку, также женщина использует бранную лексику.

Обмудсман отмечает, что ситуация находится под контролем соответствующих органов, проводящих расследование.

В то же время в Офисе генерального прокурора отмечают, что инцидент стал предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями 27 сентября 2024 года. В деле уже допросили 46 человек, провели обыски, реализовали временные доступы к вещам и документам, а также назначили судебные экспертизы.

Детей, которые могли стать пострадавшими от насилия, перевели в другое заведение. Директор центра временно отстранен от исполнения обязанностей.

Досудебное расследование продолжается по статьям 126 и 153 УК Украины, касающимся побоев, издевательств и сексуального насилия. Расследование ведет ГСУ Нацполиции Львовской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Львовской областной прокуратуры.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил в своем Telegram-канале, что воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре во Львовской области, что запечатлено на видео, вручено подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (Побои и истязание).

Напомним, в конце сентября омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил о возможных случаях физического, психологического и сексуального насилия над детьми в реабилитационном центре Львовской области. Подозревают директора заведения.

В центре находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с особыми потребностями и оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Зафиксированные показания детей указывают на сексуальные притязания, публичные унижения и угрозы со стороны директора.

На фоне инцидента во Львовской области Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что с целью выявления насилия в Украине проверят заведения, где круглосуточно проживают дети.

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