В учебном заведении во Львовской области месяцами издевались над детьми: что говорит омбудсмен

В социальных сетях начало распространяться видео с кадрами жестокого обращения с детьми в учебно-реабилитационном центре Львовской области. На ролике изображено, как вероятная воспитательница бьет железным прутом и кулаками девушку, также женщина использует бранную лексику.

Обмудсман отмечает, что ситуация находится под контролем соответствующих органов, проводящих расследование.

В то же время в Офисе генерального прокурора отмечают, что инцидент стал предметом проверки в рамках уголовного производства, начатого правоохранителями 27 сентября 2024 года. В деле уже допросили 46 человек, провели обыски, реализовали временные доступы к вещам и документам, а также назначили судебные экспертизы.

Детей, которые могли стать пострадавшими от насилия, перевели в другое заведение. Директор центра временно отстранен от исполнения обязанностей.

Досудебное расследование продолжается по статьям 126 и 153 УК Украины, касающимся побоев, издевательств и сексуального насилия. Расследование ведет ГСУ Нацполиции Львовской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Львовской областной прокуратуры.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил в своем Telegram-канале, что воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре во Львовской области, что запечатлено на видео, вручено подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (Побои и истязание).