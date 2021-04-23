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Навальний припиняє голодування

Автор: РБК-Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що припиняє голодування у в'язниці. Таку заяву він зробив після того, як до нього пустили медиків.

Про це повідомляється на сторінці Навального в Instagram.

За словами опозиціонера, його двічі обстежив консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом 21 квітня.

"Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами домоглися достатньо, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їхні слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати буде нікого"... ммм... здаються мені такими, що заслуговують на увагу", - сказав Навальний.

У той же час він вимагає допустити до нього "необхідного лікаря".

"У мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні", - написав опозиціонер.

Раніше повідомлялося, що у Навального у в'язниці проблеми зі здоров'ям, він відчуває болі в спині і нозі.

РБК-Україна писало, що 31 березня стало відомо, що Навальний оголосив голодування. Він заявив, що відмовляється приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачають чутливість.

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