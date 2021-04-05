Навальний потрапив у медчастину. У його співкамерників туберкульоз

"У засудженого в ході планової диспансеризації були виявлені ознаки респіраторного захворювання, в тому числі - висока температура", - заявили у Федеральній службі виконання покарань.

У російській ФСВП стверджують, що взяли у Навального всі необхідні аналізи, зокрема, на коронавірус.

Перед цим Навальний поскаржився у своєму Instagram на те, що у нього піднялася температура до 38,1 градуса, а також з'явився сильний кашель. Опозиціонер розповів, що у трьох з 15 людей в його загоні нещодавно виявили туберкульоз.

Навальний також поскаржився на антисанітарію в колонії та погане харчування.

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