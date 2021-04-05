RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Навальний потрапив у медчастину. У його співкамерників туберкульоз

Автор: Дмитро Левицький

Російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив у медчастину колонії, де відбуває покарання у справі "Ів-Роше". У колонії, де його тримають, спалах туберкульозу.

Про це повідомило російське агентство "РБК".

"У засудженого в ході планової диспансеризації були виявлені ознаки респіраторного захворювання, в тому числі - висока температура", - заявили у Федеральній службі виконання покарань.

У російській ФСВП стверджують, що взяли у Навального всі необхідні аналізи, зокрема, на коронавірус.

Перед цим Навальний поскаржився у своєму Instagram на те, що у нього піднялася температура до 38,1 градуса, а також з'явився сильний кашель. Опозиціонер розповів, що у трьох з 15 людей в його загоні нещодавно виявили туберкульоз.

Навальний також поскаржився на антисанітарію в колонії та погане харчування.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Навальныйколонияболезньтуберкулез
Читайте також
Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії через ситуацію з Навальним
Адвокати Навального заявили про погіршення стану політика у в'язниці
Прогноз погоди