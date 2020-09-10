Навальний повністю прийшов до тями після отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам'ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, якщо стан Навального продовжить поліпшуватися, можна очікувати, що він буде приймати більше відвідувачів.

"Згідно з інформацією Bellingcat і Der Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці втрати свідомості на борту літака. Його заяви можуть бути небезпечні для людей, що стоять за нападом", - пише видання.

Раніше німецьке видання Die Zeit писало, що Навальний був отруєний новою, модифікованою версією отрути "Новачок".

Німецькі спецслужби вважають неможливим, щоб отруєння вчинила іноземна розвідка на очах у ФСБ, яка уважно стежила за Навальним.

Про сліди отрути на пляшці раніше писало видання Der Spiegel. Саме родичі опозиціонера зберегли бутилки після того, як йому стало погано в літаку.

Нагадаємо, Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли до берлінської клініки "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Зазначимо, країни G7 закликали Росію встановити винних в отруєнні Навального.

Крім того, лідери Франції і Великобританії закликали Росію пояснити ситуацію з отруєнням Навального.