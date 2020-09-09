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Навальний був отруєний більш небезпечним видом "Новачка", - Die Zeit

Автор: РБК-Україна

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим більш небезпечним типом "Новачка". Він повинен був померти в літаку.

Про це повідомляє видання Die Zeit.

Навальний залишився в живих тільки завдяки пілоту, який відразу ж прийняв рішення посадити літак, і лікарям, які оперативно вкололи йому атропін.

За даними видання, операцію з використанням новітньої отрути могли провести тільки спецслужби Російської Федерації. Його просто не змогли б синтезувати звичайні злочинці, а така серйозна операція будь-якої іноземної спецслужби на території РФ представляється "немислимою" в умовах того, що за російським опозиціонером постійно ведеться стеження.

"Це залишає тільки один правдоподібний висновок: саме Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика", - йдеться в повідомленні.

Німецькі власті вважають, що один з агентів, який стежив за Навальним, міг нанести отруту на поверхню чашки, з якої пив чай опозиціонер, або ж отрутою побризкали вже в готовий чай.

Нагадаємо, Олексія Навального госпіталізували в Омську вранці 20 серпня в несвідомому стані. Йому стало погано під час польоту з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала результати проб Навального експертам Організації по забороні хімічної зброї.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр Борис Джонсон зажадали від Росії пояснити, як був отруєний Олексій Навальний.

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