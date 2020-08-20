Навального госпіталізували з отруєнням

У Навального вважають, що його отруїли чимось, підмішаним в чай
Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив у реанімацію з отруєнням. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Про це повідомила в Twitter його прес-секретар Кіра Ярмиш.
За її словами, в лікарню викликали поліцію.
"Олексій досі без свідомості, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів", - написала вона.
Ярмиш припускає, що Навального отруїли чимось, підмішаним в чай.
"Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всосався через гарячу рідину", - додала вона.
Агенство "Інтерфакс" пише, що в МОЗ Омської області підтвердили госпіталізацію Навального.
"Сьогодні в аеропорту Омська-Центральний здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії S7, на борту якого знаходиться відомий блогер Олексій Навальний. Машиною швидкої допомоги його доставили в одну з лікарень міста. На даний момент Олексій Навальний знаходиться в реанімації, де йому проводять всі необхідні обстеження", - повідомили в прес-службі відомства.
Транспортна поліція повідомила, що перевіряє повідомлення, згідно з яким Навальний міг отруїтися в аеропорту Томська.
Раніше в РФ відкрили кримінальну справу проти Навального.
Нагадаємо, ПАРЄ закликала Росію відновити розслідування вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова.