Нацрада реформ: Росії вигідне введення акцизу на "зелену" енергію в Україні 

Росії вигідне впровадження акцизного збору на виробництво "зеленої" електроенергії в Україні, оскільки це допоможе агресору зберегти свій політичний та економічний вплив на Україну.

Про це заявив голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі у Facebook, закликаючи депутатів сьогодні не голосувати за податковий законопроект №5600.

"У законопроекті №5600 передбачається введення акцизу на "зелену" енергетику. У всьому світі йдуть назустріч "зеленій" енергетиці. Цілі країни приймають програми повного переходу на "зелену" енергетику, а ми навпаки хочемо вбити розвиток цього напрямку?"- заявив Саакашвілі.

При цьому він обурився такій ініціативі, оскільки вона посилює шанси України піти від енергетичної залежності від Росії.

"Зелена" енергетика - найкраща стратегія для України, але, вводячи акцизи, ми не доб'ємося нічого, ми втратимо і зробимо крок назад", - підкреслив Саакашвілі.

Крім того, він зазначив, що в законопроекті є інші норми, які негативно відбиваються на добробуті і соціальному статусі багатьох українців, зокрема законопроект передбачає введення податку на продаж нерухомості, а також підсилює фіскальне навантаження в операціях із землею.

"Я прошу кожного депутата вникнути в цей законопроект і зрозуміти, що те, що вам пропонують, - крок назад для розвитку країни. Жодна економіка світу не стала успішною завдяки підвищенню податків і"закручування гайок". Прийняття цього закону було б великою помилкою для країни і черговим кроком назад в той час, коли потрібно бігти вперед", - підсумував Саакашвілі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел.

Пізніше стало відомо, що акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також ініціюються Додаткові законодавчі зміни - введення акцизного збору, яке є порушенням гарантій держави перед інвесторами.