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В Нацполиции рассказали, сколько украинцев погибло в ДТП в 2023 году

Фото: сколько украинцев погибло из-за ДТП в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, сколько украинцев погибло в ДТП за 10 месяцев 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Отмечается, что за 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 пострадали.

"Конечно, враг забирает значительно больше жизней наших воинов и гражданских людей каждый день. Однако многие наши граждане травмируются и погибают также и в таких досадных событиях, как ДТП. На часть из этих ДТП также повлияли последствия полномасштабной агрессии", - заявил Белошицкий.

Украинцев призывали соблюдать правила дорожного движения и:

  • Соблюдать безопасную скорость
  • Помнить о безопасной дистанции и правилах маневрирования
  • Садиться за руль трезвым и отдохнувшим
  • Пользоваться ремнями безопасности
  • Носить световозвращающие элементы на одежде, когда вы – пешеход.

ДТП в Украине

18 ноября из - за аварии с участием двух легковых автомобилей в Варасском районе Ровенской области в больницу доставили четырех человек.

Также, вечером 17 ноября произошло ДТП с автомобилем Hummer. В результате аварии пострадали три человека.

До этогов Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.

 

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