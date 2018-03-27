Нацполиция виявила 1900 кримінальних правопорушень у сфері економіки

За два місяці поточного року до суду направлено справи у відношенні 20 "економічних" ОЗУ

Нацполиция розкрила вдвічі більше організованих злочинних груп у сфері економіки - вдвічі більше порівняно з минулим роком. Про це сьогодні, 27 березня, під час видеоселекторного наради повідомив заступник голови Нацполиции - начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранец, передає пресс-служба Нацполиции України.

Зокрема, він зазначив, що увага співробітників обласних підрозділів захисту економіки акцентовано саме на виявленні правопорушень у сфері бюджетних коштів та посадових злочинах.

"Ми дуже жорстко реагуємо, щоб матеріали лежали без руху тривалий час і їм приділялася належна увага", – зазначив Ігор Купранец.

Також він підкреслив необхідність вивчення кожного матеріалу в кримінальних провадженнях, відкритих за фактами порушень у сфері економіки. Контроль з боку начальників главків поліції на місцях спільно з керівниками управлінь захисту економіки і слідчих підрозділів зробить розслідування цих правопорушень більш ефективним.

Загалом, за словами Ігоря Купранця, Департаментом захисту економіки виявлено понад 1900 кримінальних правопорушень у сфері економіки. Крім того, протягом січня-лютого цього року до суду направлено матеріали кримінальних проваджень стосовно 20 організованих злочинних груп у сфері економіки.

"На сьогоднішній день організовані групи прямують по "важких" статтях, які пов'язані з бюджетом і хабарництвом. Ми відійшли від так званих "галочних" показників. Зате більший акцент приділяємо бюджетними коштами. Я акцентую увагу на тому, що справи повинні йти в суд. У той же час слід визначити конкретні терміни, провести ревізію матеріалів кримінальних проваджень, які перебувають у слідстві, щоб ми могли планувати надалі закінчення розслідування цих матеріалів", – зазначив Ігор Купранец.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв підтримав цю пропозицію, визначивши двотижневий термін для проведення ревізії матеріалів кримінальних проваджень по "економічним" правопорушеннями.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні в березні-травні проводяться заходи по протидії незаконному обігу зброї і вибухівки.