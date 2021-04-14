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Нацполіція збільшила кількість спецгруп із реагування на домашнє насильство

Автор: Юлія Струк

Національна поліція збільшила кількість спецгруп із реагування на домашнє насильство. Число груп зросло з 45 до 55.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Раніше в Україні працювало 45 груп із реагування на факти вчинення домашнього насильства. Відтепер, аби запобігати та ще ефективніше протидіяти домашньому насильству, їх кількість збільшено до 55", - сказано у повідомленні.

Такі мобільні групи додалися в Дніпрі, також у містах, де раніше не функціонували:

  • в Ізмаїлі (Одеська область),
  • Кривому Розі (Дніпропетровська область),
  • Коростені (Житомирська область),
  • Гайсині (Вінницька область),
  • Олександрії (Кіровоградська область),
  • Ірпені (Київська область),
  • Стриї (Львівська область),
  • Кременчуці (Полтавська область),
  • Кам’янець-Подільському (Хмельницька область).

Вказано, що співробітники мають повноваження вживати відповідні заходи відносно кривдників: складати протоколи про адміністративне правопорушення, ставити на превентивні обліки поліції, виносити термінові заборонні приписи тощо.

"Поліцейські, які входять до складу груп реагування, пройшли відповідне навчання. Національна поліція України планує і надалі збільшувати кількість таких груп", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні планують посилити відповідальність за домашнє насильство. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №3908-1.

Як писало РБК-Україна, у державі можуть збільшити штрафи за домашнє насильство в сотні разів.

Так, з лютого 2020-го в Україні діє телефонна гаряча лінія з попередження домашнього насильства.

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