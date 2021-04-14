Нацполіція збільшила кількість спецгруп із реагування на домашнє насильство

"Раніше в Україні працювало 45 груп із реагування на факти вчинення домашнього насильства. Відтепер, аби запобігати та ще ефективніше протидіяти домашньому насильству, їх кількість збільшено до 55", - сказано у повідомленні.

Такі мобільні групи додалися в Дніпрі, також у містах, де раніше не функціонували:

в Ізмаїлі (Одеська область),

Кривому Розі (Дніпропетровська область),

Коростені (Житомирська область),

Гайсині (Вінницька область),

Олександрії (Кіровоградська область),

Ірпені (Київська область),

Стриї (Львівська область),

Кременчуці (Полтавська область),

Кам’янець-Подільському (Хмельницька область).

Вказано, що співробітники мають повноваження вживати відповідні заходи відносно кривдників: складати протоколи про адміністративне правопорушення, ставити на превентивні обліки поліції, виносити термінові заборонні приписи тощо.

"Поліцейські, які входять до складу груп реагування, пройшли відповідне навчання. Національна поліція України планує і надалі збільшувати кількість таких груп", - підкреслюється у повідомленні.