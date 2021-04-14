Нацполіція збільшила кількість спецгруп із реагування на домашнє насильство

Національна поліція збільшила кількість спецгруп із реагування на домашнє насильство. Число груп зросло з 45 до 55.
"Раніше в Україні працювало 45 груп із реагування на факти вчинення домашнього насильства. Відтепер, аби запобігати та ще ефективніше протидіяти домашньому насильству, їх кількість збільшено до 55", - сказано у повідомленні.
Такі мобільні групи додалися в Дніпрі, також у містах, де раніше не функціонували:
Вказано, що співробітники мають повноваження вживати відповідні заходи відносно кривдників: складати протоколи про адміністративне правопорушення, ставити на превентивні обліки поліції, виносити термінові заборонні приписи тощо.
"Поліцейські, які входять до складу груп реагування, пройшли відповідне навчання. Національна поліція України планує і надалі збільшувати кількість таких груп", - підкреслюється у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні планують посилити відповідальність за домашнє насильство. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №3908-1.
Як писало РБК-Україна, у державі можуть збільшити штрафи за домашнє насильство в сотні разів.
Так, з лютого 2020-го в Україні діє телефонна гаряча лінія з попередження домашнього насильства.