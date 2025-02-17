Нацполиция и СБУ задержали агентов ФСБ за теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском

Правоохранители задержали агентов российской ФСБ, которые организовали теракт возле ТЦК в городе Каменец-Подольский. Тогда погиб мужчина, который доставлял посылку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Во время следствия было установлено, что исполнителями теракта были наркозависимый местный житель и 17-летний студент одного из колледжей города. Выяснилось, что они были завербованы российской ФСБ через Telegram-канал с предложениями быстрого заработка.

Следователи отследили путь передачи взрывчатки, и таким образом вышли на след наемников. Один из задержанных изготовил самодельное взрывное устройство по инструкции ФСБ. Он снарядил его гайками и обрезками арматуры для максимального поражения. Также устройство было оснащено мобильным телефоном для дистанционной детонации. После этого взрывчатка была перемещена в тайник.

А вот второй агент, наркозависимый мужчина, получил координаты тайника и задание доставить взрывчатку в здание ТЦК. Однако он понимал, что может погибнуть во время доставки взрывчатки, поэтому решил не рисковать собственной жизнью и воспользовался курьерскими услугами.

Как только курьер с посылкой оказался возле ТЦК, российские спецслужбы осуществили дистанционный подрыв.

Правоохранители провели обыски у задержанных и изъяли мобильные телефоны с доказательствами их связи с ФСБ, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

Сейчас обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольске

Напомним, 5 февраля стало известно о том, что в городе Каменец-Подольский произошел взрыв возле ТЦК.

Тогда сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.

Подробно о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина "Принес взрывчатку в "передаче" и погиб. Что известно о подрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском".

Взрывы в ТЦК

С начала года в Украине ширится череда терактов, связанная с сотрудниками ТЦК, или местами их расположения.

Ранее мы писали, что теракт был совершен в здании Ровенского областного ТЦК в результате которого погиб человек.

Накануне на заправке в Пирятине Полтавской области напали и убили военного ТЦК. А уже на следующий день произошел взрыв возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области.