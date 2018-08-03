Нацполіція розглядає дві версії вбивства екс-депутата у Сумах

Зокрема, вбивство могло статися через громадсько-політичну діяльність Жука

Правоохоронці розглядають дві версії убивства колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука. Про це керівник Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний повідомив на брифінгу, передає "ТСН".

Зокрема, за словами очільника прокуратури, вбивство могло бути вчинене з побутових мотивів або через громадсько-політичну діяльність Жука.

Також Могильний заявив, що до вбивства у будинку екс-депутата сталася невелика пожежа, але Жук погасив її самостійно. Після цього чоловік вирішив відпочити на подвір’ї, де і заснув. У зв'язку з цим поліція вважає, що екс-депутата вбили уві сні.

Зазначимо, у депутата вистрілили двічі - зі спини в область серця та в ліву скроню.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, колишнього депутата Сумської міської ради та колишнього голови земельної комісії Анатолія Жука застрелили на дворі його власного будинку. Зазначимо, що загиблий був депутатом міської ради, очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міської ради. У 2014 році балотувався на пост мера.

Крім того, 2 серпня у Кам'янському вибухнув мікроавтобус з депутатом Віталієм Чернявським. Сам депутат залишився живий, але сильно постраждав. Поліція кваліфікувала справу як замах на вбивство.