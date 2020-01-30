Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ по ДТП

Національна поліція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ по дорожньо-транспортним пригодам. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час підсумкової наради відомства, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, все аварії без постраждалих будуть передавати на розгляд патрульної поліції.

"Ми позбавляємося від бюрократичних перешкод і спрощуємо процедуру розгляду матеріалів по ДТП. Починаючи з 1 лютого в місті Києві всі повідомлення про ДТП без постраждалих будуть передаватися безпосередньо в управління патрульної поліції для реєстрації та організації реагування", - заявив Клименко.

Нагадаємо, раніше Кабмін збільшив штрафи за помилковий виклик поліції та "швидкої допомоги". Максимальна сума штрафу складе 10200 гривень.

Також РБК-Україна писало, що в українському МВС збираються розглянути питання про підвищення штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. Зазначалося, що покарання за перевищення швидкості може вирости з 510 грн до 3400 грн.

Крім цього, в питанні штрафів власників "евроблях" в українському уряді досягли компромісу, за умовами якого штрафи відкладаються до ухвалення закону про доступне розмитнення.