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Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ по ДТП

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 11:27
Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ по ДТП
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всі аварії без постраждалих передаватимуть на розгляд патрульної поліції

Національна поліція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ по дорожньо-транспортним пригодам. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час підсумкової наради відомства, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, все аварії без постраждалих будуть передавати на розгляд патрульної поліції.

"Ми позбавляємося від бюрократичних перешкод і спрощуємо процедуру розгляду матеріалів по ДТП. Починаючи з 1 лютого в місті Києві всі повідомлення про ДТП без постраждалих будуть передаватися безпосередньо в управління патрульної поліції для реєстрації та організації реагування", - заявив Клименко.

Нагадаємо, раніше Кабмін збільшив штрафи за помилковий виклик поліції та "швидкої допомоги". Максимальна сума штрафу складе 10200 гривень.

Також РБК-Україна писало, що в українському МВС збираються розглянути питання про підвищення штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. Зазначалося, що покарання за перевищення швидкості може вирости з 510 грн до 3400 грн.

Крім цього, в питанні штрафів власників "евроблях" в українському уряді досягли компромісу, за умовами якого штрафи відкладаються до ухвалення закону про доступне розмитнення.

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