У Нацполіції обіцяють масштабну перевірку через вбивство дитини

У всіх областях України відбудеться перевірка заяв та скарг громадян щодо ганебної або неналежної поведінки поліцейських поза службою після вбивства дитини у Переяслав-Хмельницькому. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час позапланової наради із керівниками структурних та територіальних підрозділів поліції, повідомляє прес-служба поліції.

За словами Князєва, два тижні тому було прийнято рішення про зміну особового складу керівників блоку превенції Київської області - від заступника начальника поліції області до начальника відділу та відділення саме у Переяслав-Хмельницькому підрозділі.

"Попередніми доповідями службового розслідування у Переяслав-Хмельницькому встановлено, що один із затриманих поліцейських системно порушував суспільні норми поведінки. Місцеві мешканці мали до нього багато претензій людського характеру. Але реакції з боку керівників підрозділу не було", - додав він.

Сьогодні Князєв заявив, що поставив завдання всім відповідним підрозділам негайно провести перевірку всіх заяв та скарг громадян щодо ганебної або неналежної поведінки поліцейських поза службою.

"На контроль взяти не тільки несення служби особовим складом, а й поведінку поза службою", - наголосив він.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не піде у відставку через вбивство поліцейськими дитини. За його словами, Князєв також не повинен йти у відставку.