У Національному інституті раку розповіли про шкоду, яку завдає здоров'ю червоний шлам з МГЗ

Про це заявив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко під час круглого столу у Миколаєві.

"Дві третини хімічних сполук, виявлених експертизою в червоному шламі, викликають рак. До цього додати нічого. Не потрібно навіть бути експертом, щоб визначити небезпеку даних відходів для організму людини. Причому небезпека в тому, що потрапляють вони в наш організм неусвідомлено - через шкіру, через дихальні шляхи, через їжу. І визначити їх неможливо. Після цього некурящі і непитущі люди запитують у лікарів: звідки рак? Ось звідси", - пояснив медик.

Адвокат АТ "Greco" Артемій Воробйов представив учасникам круглого столу висновки судово-інженерної екологічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, які свідчать про те, що шлам МГЗ має три з шести небезпечних властивостей, визначених Базельською Конвенцією про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.

"Експертизою було встановлено, що відходи червоного шламу можуть мати не одне, навіть не два, а три небезпечні властивості. Перша властивість - отруйність. Отруйними вони можуть бути для людини, для жителів Миколаївської області. Їх потрапляння в організм через дихальні або інші шляхи можуть викликати затяжні хвороби. Друга властивість - екотоксичність. Відходи можуть мати значний негативний вплив на екологічні та біотичні системи. Третя - токсичність", - зазначив він.

При цьому юрист вважає те, що дані відходи взагалі не можна зберігати на території України, оскільки і бокситова руда, яку переробляє МГЗ, і відходи, і кінцевий продукт - є імпортним товаром.

"Стаття 32 Закону "Про відходи" забороняє будь-яке ввезення іноземних відходів в Україну з будь-якою метою, крім транзиту. Захоронювати тут іноземні відходи заборонено", - резюмував Воробйов.