Националисты РФ провоцируют джихадистов вербовать сторонников для терактов, - ISW

Российские ультранационалисты высказывают все больше сомнений в способности Кремля предотвратить новые террористические атаки, а также решить проблему этнической и религиозной напряженности в России после недавних терактов в Республике Дагестан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские ультранационалисты широко распространили историю о том, что экстремисты якобы преследовали российского врача в Дагестане, который отказался принять пациентку, которая не сняла никаб - длинную одежду, которую носят мусульманские женщины для прикрытия всего тела и лица, за исключением глаз. Они также утверждали, что экстремистские деятели якобы организовали это событие для разжигания дальнейшей этнической и религиозной напряженности в Дагестане.
Кроме того, говорится в отчете ISW, российские ультранационалисты утверждали, что дагестанские чиновники якобы знают личности экстремистских идейных лидеров, но позволили радикальным салафитам-джихадистам контролировать целые сферы общественной жизни в Республике.
Эти заявления привели к возобновлению дискуссий о запрете никаба в России, что побудило главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина выразить косвенную поддержку запрету этой одежды.
В Институте изучения войны напомнили, что некоторые западные страны и страны с мусульманским большинством населения, ввели различные законы о запрете религиозной одежды и одежды, которая закрывает лицо. При том, что российская ультранационалистическая дискуссия о никабе является странной, учитывая тот факт, что в России немного мусульман носят такую одежду.
Аналитики ISW предположили, что обеспокоенность российских ультранационалистов вопросом никаба, нужна им для выражения своего восприятия экстремистской угрозы, исходящей от российских мусульманских меньшинств. В то же время, таким образом они пытаются критиковать российские власти за недостаточные шаги для предотвращения неизбежных террористических атак в будущем.
"Российские ультранационалисты, вероятно, будут продолжать выражать свои опасения касательно дальнейших террористических атак для все большего разжигания этнической и религиозной напряженности. ISW считает, что российская ультранационалистическая риторика частично отталкивает общины меньшинств и мусульманского большинства, а также порождает вражду, которую салафитские джихадистские группировки могут использовать для вербовки новых сторонников", - говорится в отчете ISW.
23 июня в Республике Дагестан произошел ряд террористических актов. В столице республики Махачкале и городе Дербент вооруженные мужчины атаковали полицейских, а также напали на Синагогу и православную церковь. В результате атаки погиб священник.
В Дербенте на улицы выводили бронетехнику. В целом атаки унесли жизни 15 российских полицейских.
В частности, в терактах участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его задержали силовики.
Не исключено, что теракты организовало северокавказское отделение организации "Исламское государство".
25 июня в Махачкале снова прозвучали выстрелы. Полицейские перекрывали центр города.
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