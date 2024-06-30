Националисты РФ провоцируют джихадистов вербовать сторонников для терактов, - ISW

Отмечается, что российские ультранационалисты широко распространили историю о том, что экстремисты якобы преследовали российского врача в Дагестане, который отказался принять пациентку, которая не сняла никаб - длинную одежду, которую носят мусульманские женщины для прикрытия всего тела и лица, за исключением глаз. Они также утверждали, что экстремистские деятели якобы организовали это событие для разжигания дальнейшей этнической и религиозной напряженности в Дагестане.

Кроме того, говорится в отчете ISW, российские ультранационалисты утверждали, что дагестанские чиновники якобы знают личности экстремистских идейных лидеров, но позволили радикальным салафитам-джихадистам контролировать целые сферы общественной жизни в Республике.

Эти заявления привели к возобновлению дискуссий о запрете никаба в России, что побудило главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина выразить косвенную поддержку запрету этой одежды.

В Институте изучения войны напомнили, что некоторые западные страны и страны с мусульманским большинством населения, ввели различные законы о запрете религиозной одежды и одежды, которая закрывает лицо. При том, что российская ультранационалистическая дискуссия о никабе является странной, учитывая тот факт, что в России немного мусульман носят такую одежду.

Аналитики ISW предположили, что обеспокоенность российских ультранационалистов вопросом никаба, нужна им для выражения своего восприятия экстремистской угрозы, исходящей от российских мусульманских меньшинств. В то же время, таким образом они пытаются критиковать российские власти за недостаточные шаги для предотвращения неизбежных террористических атак в будущем.

"Российские ультранационалисты, вероятно, будут продолжать выражать свои опасения касательно дальнейших террористических атак для все большего разжигания этнической и религиозной напряженности. ISW считает, что российская ультранационалистическая риторика частично отталкивает общины меньшинств и мусульманского большинства, а также порождает вражду, которую салафитские джихадистские группировки могут использовать для вербовки новых сторонников", - говорится в отчете ISW.